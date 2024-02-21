Alves Kablo halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak

SPK, son bülteninde Alves Kablo'nun halka arzına onay vermişti. Alves Kablo'nun halka arzında talep toplama yarın başlıyor. İşte halka arzla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

ALVES KABLO HALKA ARZI NE ZAMAN?

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama 22-23 Şubat'ta gerçekleşecek. Borsa İstanbul'da ALVES koduyla işlem görecek şirketin halka arz konsorsiyum liderliğini İnfo Yatırım yürütecek. Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak.

ALVES KABLO HALKA ARZ FİYATI VE LOT SAYISI

Halka arz fiyatı pay başına 19,45 lira olarak belirlenen şirketin lot sayısı 40 milyon olurken, arz büyüklüğü 778 milyon lira olarak belirlendi.

İnfo Yatırım da halka arzla ilgili bilgileri şöyle özetliyor:

40.000.000 adet payın halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Halka Arz 19,45 TL sabit fiyat ile yapılacaktır.

Halka Arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile yapılacaktır.

ALVES KABLO KİMİN?

İzahnameye göre Alves Kablo’nun 5% üzerinde pay sahibi olan iki ortağı bulunmakta. Şirket paylarının 50%’si Deniz Karamercan’a, 50%’si ise Hikmet Alabıcak’a ait.

ALVES KABLO'DAN HALK ARZ YORUMLARI

Halka arza ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Alves Kablo AŞ Mali Bölüm Başkanı Nejat Namık Bocnak, 2016'da üretime başlayan firmanın Ankara'da bölgesel bir güç ve kablo üretiminde faaliyet gösteren bir organizasyon olduğunu belirtti. Halka arzda temel motivasyonun sadece maddi gelir ve şirkete katkı olmadığını aktaran Bocnak, "Şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri olsun, gelişimine ve sermayenin tabana yayılmasında sektörde çok önemli bir aktivite olarak görmekteyiz. Bu açından da halka arzın tüm Türkiye'ye hem sektörümüze hem de firmamıza ve personelimize katkısı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Bocnak, halka arzdan elde edilecek gelirlerin üçte birinin yeni makina ve teçhizatların alımında ve ihracatın artırılmasında kullanılacağı bilgisini paylaşarak, "Üçte biriyle finansman gücü olarak şirketimizin çalışma sermayesinin güçlendirilmesini ve geri kalan üçte bir gelirle de şu andaki güncel faiz borçlarının kapatılması için kullanılacak." dedi.

Bocnak, Alves kablonun gelecek dönem hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları kaydetti: "Şirketimizdeki en önemli beklentimiz şu, 2023'ün son çeyreğinde aktif olan ikinci fabrikamız 2024'te ful kapasiteyle devreye alınmış olduğundan dolayı satışlarımızın 2023'ün iki katı olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu halka arzdaki gelecek paranın kullanımındaki üçte bir pay da yeni makine ve teçhizatın alımıyla ihracata yönelik ikinci fabrika üretimimizin de daha aktif halde hem satışımıza hem de sektöre katkıda bulunacağına inanıyoruz."

İzahnamede fon kullanım yerleri şöyle belirtiliyor: