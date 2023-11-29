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Batı Ege GYO'nun halka arzı yarın başlayacak

Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, "Şirketimizin 290 milyon lira tamamen sermaye artırımı yöntemiyle halka arzını gerçekleştireceğiz." dedi.

29 Kasım 2023 | 10:42
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Batı Ege GYO'nun halka arzı yarın başlayacak

Çelik, şirketin yüzde 35,53'ünü halka arz edeceklerini söyledi.

Talep toplamaya 30 Kasım'da başlayacaklarını ve 1 Aralık'ta sonra ereceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"3 liradan halka arz ediyoruz kısmet olursa. Batı Ege GYO şirketimizi 2014 yılında Denizli ve Ege bölgesinde gayrimenkul geliştirmek üzere kurduk. İlk işimiz Denizli'de, 228 bin metrekare arazi yatırımı yaparak başladık.

Bu arazi üzerinde şu ana kadar 1100 küsur konut inşa ettik. Bunun 900 tanesi tamamlandı. Yaşam başladı. 290'a yakın konutun da yüzde 94,5'i şu anda tamamlanmış durumda. Karma bir proje. Ticari alanları, sosyal alanları kapsıyor. Bünyesinde alışveriş merkezi var. Uluslararası grosmarket faaliyet gösteriyor."

Projenin 8 bin metrekarelik alanına dikkati çeken Çelik, " Uluslararası ve yerel büyük markaları bünyesinde barından bir ticari alan kompleksi var. Şirketimizin 290 milyon lira tamamen sermaye artırımı yöntemiyle halka arzını gerçekleştireceğiz.." dedi.

"Halka arzdan gelen değerlerle şirketimizin içinde bulunduğu kısa ve uzun vadeli yükümlülükler ortadan kaldırılacak ve yüzde 94,5 tamamlanmış projemizin bitirilmesinde kullanılacak." yorumunu yapan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonraki süreçlerde buradaki mevcut gayrimenkuller ve ticari alanlarda elde edilen kira gelirleriyle yeniden gayrimenkul geliştirme faaliyetleri sürdürülecek. Ayrıca şirketimizin bünyesinde 118 bin metrekarelik imarlı yaklaşık 1400 küsur konutluk arsası mevcut.

Bu arsa üzerinde de imarlı arsası bir kısmının üzerinde ruhsatları alınmış burada gene gayrimenkul geliştirme ve konut gayrimenkulleri ve diğer unsurları geliştirmeye devam edeceğiz. Fırsat oldukça Ege bölgesinde şirketimiz kendi alanında faaliyetlerine devam edecek."

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