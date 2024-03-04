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BofA, tepki sonrası Erdemir için hedef fiyatını yükseltti

Bank of America, 29 Şubat'ta yayımladığı raporunda 19,00 lira olarak verilen Erdemir için hedef fiyatını 47 TL’ye yükseltti.

04 Mart 2024 | 17:13
BofA, tepki sonrası Erdemir için hedef fiyatını yükseltti

Bank of America (BofA) geçtiğimiz hafta Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hissesine ilişkin hedef fiyatını 19 liradan 17 liraya düşürdü. Tavsiyesini ise yüzde 65 düşüş öngörüsüyle “endeks altı getiri” olarak güncelledi.

OYAK Maden Metalurji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Serdar Başoğlu raporu hazırlayan analiste, "İlgili rapor şirketimizin görüş ve beklentilerini kapsamamaktadır. Oldukça eksik ve tamamen yanlış varsayımlar üzerine kurulan hatalı bir model içermektedir. Şirketimiz ve sektör gerçeklerini anlamadan kullanılan modele mesnet oluşturan temel varsayımların dahi yanlış olduğu raporda şirketimizle ilgili tespitlere katılmıyoruz. Zaman kimin haklı çıktığını gösterecektir." sözleriyle tepki göstermişti. 

Hedef fiyatını yükseltti 

BofA, tepki sonrası hedef fiyatını 19,00 TL'den 47 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini 'endeks altı getiri'den  nötr'e çıkardı.

Açıklamada, "Zorlu bir 2023'ün ardından şirketin büyük ölçüde normalleştiğini düşünüyoruz." denildi. 

 

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