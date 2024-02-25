Borsanın yeni şirketinden stratejik satın alma

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknoloji AŞ'den 23 Şubat'ta KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, TİTRA Teknoloji A.Ş.'nin %51 hissesini, hazırlatılan değerleme raporu kapsamında tespit edilen 478.197.000 TL bedel ile satın almaya ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar vermiştir. TİTRA (www.titra.com.tr), Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olarak envantere alınmış Alpin ile adını duyurmuş olup, askeri ve sivil kullanıma uygun insansız hava araçları sistemleri, akıllı sağlık sistemleri, akıllı şehirler, yapay zekâ, siber güvenlik teknolojileri, büyük veri (big data) analizi gibi alanlarda inovatif projelerini devam ettirmektedir. TİTRA çatısı altında bilişim alanında entegratörlük ve saha bakım hizmetleri, envanter yönetimi gibi alanlarda da kurumsal müşterilere ve çeşitli kamu kurumlarına hizmet sunmaktadır.

Gerçekleşecek satın almayla birlikte; Pasifik Teknoloji çatısı altında sunulan ürün ve hizmetlere, TİTRA bünyesinde sunulan ürün ve hizmetler eklenecek olup, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmet yelpazesinde önemli büyüklükte bir genişleme ortaya çıkacaktır.

Ayrıca toplantıda, şirket faaliyetlerinin icrasında görev almak üzere, TİTRA Teknoloji A.Ş.'nin kurucu ortağı olan Muhammed Selman DÖNMEZ'in Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir. Bu konudaki çalışmalar ve sürece ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.