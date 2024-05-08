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LC Waikiki'nin hikayesi: Yollar nasıl kesişti? En kritik kararlar nasıl alındı?

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük anlatıyor...

08 Mayıs 2024 | 14:17
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2024 | 15:18
LC Waikiki'nin hikayesi: Yollar nasıl kesişti? En kritik kararlar nasıl alındı?

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) bu yıl 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca'da düzenlendi. 

Zirvede moderatörlüğünü DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş'in yaptığı 'Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları' başlıklı panel de düzenlendi. 

Panelin konuşmacıları arasında LC  Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük vardı. Vahap Küçük LC Waikiki yolculuğunu, dönüm noktalarındaki en kritik kararların nasıl alındığını anlattı... İşte Vahap Küçük'ün sözleri: 

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