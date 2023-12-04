ARA
Bist 100
8087,24
0,76%
Bist 100
Dolar/TL
28,9133
0,0533%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2622
-0,6313%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0813
-0,6158%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,3
-2,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Buffett dışında servetini emanet ettiği tek kişi: 'Çinli Buffett'a göre ünlü yatırımcının 5 özelliği

Buffett dışında servetini emanet ettiği tek kişi: 'Çinli Buffett'a göre ünlü yatırımcının 5 özelliği

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Charlie Munger, kişisel servetini Warren Buffett dışında yalnızca bir kişiye emanet etmişti. Himalaya Capital Management'ın patronu Li Lu'nun efsanevi yatırımcıya övgü dolu sözlerle veda etti.

04 Aralık 2023 | 17:00
Son Güncellenme: 04 Aralık 2023 | 17:21
0
Buffett dışında servetini emanet ettiği tek kişi: 'Çinli Buffett'a göre ünlü yatırımcının 5 özelliği

Ünlü yatırımcı Warren Buffet'in sağ kolu olarak bilinen, Berkshire Hathaway Başkan Yardımcısı; yatırım uzmanı, milyarder Charlie Munger'in yakın arkadaşı Himalaya Capital Management'ın patronu Li Lu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Munger için bir mesaj yayınladı.

Munger'in Warren Buffett dışında kişisel yatırım için güvendiği tek kişi olan Li Lu, Facebook'ta "Öğretmenim Charlie Munger'i Hatırlamak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Li Lu, Munger ile 20 yıl önce bir Şükran Günü yemeğinde tanıştıklarını ve saatlerce süren derin bir sohbete daldıklarını hatırlatarak, "Bu, yirmi yıl süren bir yatırım ortaklığını başlattı. Charlie benim akıl hocam, ortağım, sevgili dostum ve hepsinden önemlisi hayat boyu rol modelim oldu." diye yazdı. 

"Çinli Warren Buffett" adını takmıştı 

Business Insider'in haberine göre Munger, Li'den o kadar etkilendi ki, ilk görüşmelerinden birkaç ay sonra başlattığı bir fona yaklaşık 90 milyon dolar yatırım yaptı. Li o zamandan bu yana bu miktarı yaklaşık beş katına çıkardı. Buffett'ın sağ kolu ve Berkshire Hathaway'in başkan yardımcısı olan Munger bu nedenle ona "Çinli Warren Buffett" adını taktı. 

Li, Munger'i BYD ile tanıştırarak hem Berkshire'ın hem de Munger'in Çinli elektrikli araç üreticisine yatırım yapmasının ve devasa kazançlar elde etmesinin yolunu açmış. 

Lİ'YE GÖRE MUNGER'İN 5 ÖZELLİĞİ

Himalaya Capital Management'ın patronu, Munger'in servetini maddi şeyler yerine değerli amaçlara adadığını söylüyor. Li, Munger'in ayrıca yaşam boyu öğrenmeyi sürdürdüğünü, duygulardan arınmış rasyonel kararlar aldığını, zor zamanları paniklemeden ya da soğukkanlılığını kaybetmeden atlattığını, kendini kişisel ilişkilerine verdiğini ve bilgeliğini geniş kitlelerle paylaşmak için çok çalıştığını söyledi.

 

 

İlgili Haberler
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Dün yaşamını yitirmişti: Ünlü yatırımcının verdiği 12 hisse, yatırım, hayat tavsiyesi
Dün yaşamını yitirmişti: Ünlü yatırımcının verdiği 12 hisse, yatırım, hayat tavsiyesi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,3 -2,25%
  • ALTIN ONS 2023,83 -2,27%
  • BIST 100 8087,24 0,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9133 0,0533%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2622 -0,6313%
  • EURO/USD 1,0813 -0,6158%
  • INGILIZ STERLINI 1,26108 -0,73832%
  • JAPON YENI 147,144 0,286%
  • KANADA DOLARI 1,35434 0,34824%
  • RUS RUBLESI 91,0985 -0,1387%
Günün En Çok Okunanları
Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Hibe desteğiyle fabrikaya GES kurdular: Ne kadara mal oldu? Ne kadar tasarruf sağladı?
GERİ
İLERİ
Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL