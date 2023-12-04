Ünlü yatırımcı Warren Buffet'in sağ kolu olarak bilinen, Berkshire Hathaway Başkan Yardımcısı; yatırım uzmanı, milyarder Charlie Munger'in yakın arkadaşı Himalaya Capital Management'ın patronu Li Lu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Munger için bir mesaj yayınladı.

Munger'in Warren Buffett dışında kişisel yatırım için güvendiği tek kişi olan Li Lu, Facebook'ta "Öğretmenim Charlie Munger'i Hatırlamak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Li Lu, Munger ile 20 yıl önce bir Şükran Günü yemeğinde tanıştıklarını ve saatlerce süren derin bir sohbete daldıklarını hatırlatarak, "Bu, yirmi yıl süren bir yatırım ortaklığını başlattı. Charlie benim akıl hocam, ortağım, sevgili dostum ve hepsinden önemlisi hayat boyu rol modelim oldu." diye yazdı.

"Çinli Warren Buffett" adını takmıştı

Business Insider'in haberine göre Munger, Li'den o kadar etkilendi ki, ilk görüşmelerinden birkaç ay sonra başlattığı bir fona yaklaşık 90 milyon dolar yatırım yaptı. Li o zamandan bu yana bu miktarı yaklaşık beş katına çıkardı. Buffett'ın sağ kolu ve Berkshire Hathaway'in başkan yardımcısı olan Munger bu nedenle ona "Çinli Warren Buffett" adını taktı.

Li, Munger'i BYD ile tanıştırarak hem Berkshire'ın hem de Munger'in Çinli elektrikli araç üreticisine yatırım yapmasının ve devasa kazançlar elde etmesinin yolunu açmış.

Lİ'YE GÖRE MUNGER'İN 5 ÖZELLİĞİ

Himalaya Capital Management'ın patronu, Munger'in servetini maddi şeyler yerine değerli amaçlara adadığını söylüyor. Li, Munger'in ayrıca yaşam boyu öğrenmeyi sürdürdüğünü, duygulardan arınmış rasyonel kararlar aldığını, zor zamanları paniklemeden ya da soğukkanlılığını kaybetmeden atlattığını, kendini kişisel ilişkilerine verdiğini ve bilgeliğini geniş kitlelerle paylaşmak için çok çalıştığını söyledi.