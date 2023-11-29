Yüzde 3890 prim yapan hisseyi 17 yıl önce keşfeden adamdan 15 tavsiye

Munger ve Buffett ikilisi Berkshire'ı küçük bir tekstil firmasından, Munger'in vefatı sırasında yaklaşık 780 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan bir holdinge dönüştürmüştü. Ünlü yatırımcı Buffett, ucuz hisse senetleri seçme konusunda ustaydı. Ancak yaklaşımını kaliteli şirketlere odaklanacak şekilde genişleten ve Berkshire Hathaway’in bir sigorta, demiryolu ve tüketim malları holdingine dönüşmesini sağlayan kişi Munger oldu.



Munger 1998'de "İflas etmeden önce tasfiye olmasını umduğunuz bir işi satın almak o kadar da eğlenceli değil" demiş. Buffett ise 2018′de Munger için "Birbirimizi tanıdığımız süre boyunca, yani neredeyse 60 yıldır hiç tartışmadık. Charlie bana bir insanın başka birine verebileceği en büyük hediyeyi verdi. Beni normalde olacağımdan daha iyi bir insan yaptı. Zamanla bana pek çok iyi tavsiye verdi. Charlie sayesinde daha iyi bir hayat yaşadım" yorumunu yapmıştı.

Yatırım dünyasına göre Buffett gibi Munger de keskin zekâsı ve iş, yatırım ve yaşamla ilgili sözleriyle ün kazanmıştı. Tüm bunlar Berkshire'ı büyük bir başarıya götürdü.

İşte yaşamını yitirdiğinde 2.6 milyar dolar serveti olan Munger'in yıllar içindeki bazı yatırım tavsiyeleri: