Sıfırdan başladı, milyarder oldu: Bu girişimden alınabilecek 8 ders

Kendi spor kıyafetlerini üretmek için büyükannesinden kendisine dikiş dikmeyi öğretmesini istediğini söyleyen Ben Francis, Forbes'un en genç milyarderler listesinde. Francis, şirketi Gymshark'ı parasız kurdu ve sonunda dünyanın en büyük spor giyim ve aksesuar markalarından birini imza attı. İşte önce kurduğu markanın öyküsü ardından bu girişmden alınabilecek 8 ders...



1 GYMSHARK'IN KURUCUSU Francis, İngiltere'nin önde gelen fitness giyim markası Gymshark'ın kurucusu.

2 YOUTUBE'DA SCHWARZENEGER VİDEOLARI İZLİYORDU Forbes, "Francis çocukken fitness konusunda Arnold Schwarzenegger gibi ikonların yer aldığı YouTube videolarını izliyordu. 18 yaşında Aston Üniversitesi'ne kaydoldu, geceleri Pizza Hut'a çalışıyordu ve boş zamanlarını spor salonunda geçirdi" diyor.

3 GARAJDA KURDU Francis üniversitede öğrenciyken, fitnessla ilgileniyordu. 19 yaşında ailesinin garajında Gymshark'ı kurdu. Gymshark girişimini finanse etmek için saati 8 dolardan pizza kuryesi olarak çalıştı. O ve arkadaşı Lewis Morgan, garajda fitness kıyafetleri üretmeye başladılar. Aslında sporcuların vücutlarını iyi gösteren kıyafetlerin eksikliği üzerine kafa yordular. Önceleri Schwarzenegger tarzı ipli atletler yapmaya ve üzerlerini halter kaldıran büyük beyaz bir köpek balığı logosuyla süslemeye başladılar. Ürünlerini gymshark.co.uk aracılığıyla çevrimiçi olarak sattılar.

4 İLK BÜYÜK ÇIKIŞ İlk büyük çıkışları 10 ay sonra, 2013'te, Avrupa'nın en büyük vücut geliştirme fuarı BodyPower'da bir stant kiraladıklarında gelmiş.

5 TİKTOK, YOUTUBE... SOSYAL MEDYAYI KULLANDI Fitness fenomenlerine ürün gönderdikçe bilinirlikleri arttı. Zaten marka genel olarak da reklam bütçesini influencerlara harcadı. Youtube ve Tiktok'tan marka sadakati yüksek genç müşterileri hedefledi. Francis yüksek takipçili fitness fenomenlerine küçük meblağlar ödemeye dayanan bir gerilla pazarlama kampanyası yürüttü. Kuruluştan bir süre sonra fitness yapan sosyal medya yıldızlarına ücretsiz Gymshark teçhizatı vererek günde 450 $ değerindeki ürün satışını 45.000 $'a çıkardı.

6 'Tüm kahramanlarım Youtuber'dı Francis, "Tüm kahramanlarım YouTuber'lardı, bu yüzden onlara ürünler gönderirdim. Fitness YouTuber'larının atletlerimi giymesi havalıydı, ancak 2013'te Avrupa'nın en büyük vücut geliştirme fuarı BodyPower'da bir stant kiraladıktan sonra bir marka başlatabileceğimizi fark ettik. Sporcularla tanışmak, ürünü görmek isteyen insanlarla dolup taştık" diyor.

7 PANDEMİDE DE BÜYÜDÜ Pandemi de işlerini oldukça olumlu etkiledi. Çünkü hem sosyal medya kullanımı artmıştı hem de 'karantina modası' adı verilen bir akımla günlük iş kıyafetleri yerini spor kıyafetlere bırakmıştı. Bu 'fitness şıklığının' gençler arasında popülerleşmesiyle Gymshark'ın satışları hızla arttı. Fiziki mağazaların da olmaması Gymshark'ın pandemiyi zarar yerine karlı bir şekilde atlatmasını sağladı. Londra merkezli analitik şirket GlobalData analisti Emily Salter, "Spor giyim, evde çalışan; sağlık ve zindeliğe yatırım yapan kişiler arasında daha da popüler hale geldi. Gymshark bu trendden büyük ölçüde yararlandı" diyor.

8 TEK TEK MEKTUP YAZDI Gymshark, kitlesine oldukça sadık. 2015 yılında Gymshark'ın internet sitesi Kara Cuma'da bir kesintisi yaşamış. Gymshark'ın kurucusu ise bu olay nedeniyle satın alma yapamayan müşterilere indirimler de dahil olmak üzere kişisel olarak 2500 özür mektubu yazmış.

9 İLK MAĞAZA Ben Francis, Ekim 2022'de ise ilk perakende mağazasını Londra'nın Regent Caddesi'nde açtı. Gymshark bugün fitness kıyafetlerinden genç erkekler için günlük giyime; kadınlar için spandeks takımlardan koşu kıyafetleri ve plaj havlularına kadar farklı ürünler sunuyor.

10 SIFIRDAN 1.3 MİLYAR DOLARLIK SERVETE Francis, Birmingham'daki ailesinin garajında ​​Gymshark'ı kurduktan 11 yıl sonra 1.3 milyar dolarlık bir servete ulaşmış. Forbes, Francis'in Gymshark'taki %70 hissesinin şu anda 1,3 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor ve bu da 31 yaşındaki girişimciyi 2023 Dünya Milyarderleri Listesi'ne yeni giren en genç milyarderlerinden biri yapıyor.

11 Girişimcilere ders olabilecek 8 nokta Hem Linkedln'de hem de Forbes'ta yer alan iki ayrı makalede sıfırdan bir şirket kurup büyüme konusunda Gymshark'tan alınabilecek bazı dersler sıralanmış. İşte girişcilere tavsiye niteliğindeki o maddeler:

12 1. DERS: İlgi alanlarınıza göre iş kurmak Tutkularınıza dayalı bir iş kurmak; başarılı olmak için sıkılmadan çalışmayı, uzun mesailer harcamayı daha mümkün hale getirebilir. Gymshark, Ben Francis ve okul arkadaşı Lewis Morgan tarafından 2012 yılında kuruldu. Francis, zaten fitnessla ilgiliydi ve spor salonuna gitmeyi seviyordu. Birkaç fitness uygulaması ve web sitesi denemişti ve zaten bir sonraki adıma geçmek; gerçek ürünleri çevrimiçi olarak satmak istiyordu.

13 2. DERS: Yenilik yapmak Gymshark'ın hızlı büyümesi kısmen etkileyiciler ile pazarlamayı erken benimsemesinden kaynaklandı. Şirket, önde gelen vücut geliştiricilere ve fitness fenomenlerine ücretsiz ürünler gönderdi. 2020 itibarıyla listede 125 etkileyici vardı. Ayrıca sosyal medya kanallarını ilgi çekici hale getirmeye de odaklandı. Bu sayede milyonlarca takipçiye ulaşıldı. Gymshark'ın başarısının bir nedeni de yalnızca çevrimiçi, doğrudan tüketiciye yönelik bir marka olmasıydı. Bu, pazardaki değişikliklere kolay adapte olmasını ve pahalı perakende mağaza maliyetleriyle uğraşmak zorunda kalmamasını sağladı.

14 3. DERS: Büyük hayaller kurmak ama mÜtevazi kalmak Bu slogan Gymshark'ın adeta mottolarından biri olmuş. Çünkü başarı ve şöhret arttıkça alçakgönüllü kalmak çok daha zorlaşır. İşleri mümkün olduğu kadar uzun süre basit tutun, talebe göre ölçeklendirin ve nereden geldiğinizi unutmayın. Etrafınızdakilerin katkısını asla küçümsemeyin.

15 4. DERS: Müşteri ihtiyaçlarına odaklanmak Gymshark'ın, hayatları fitness, moda ve müzik etrafında dönen 18-25 yaş arası gençlerden oluşan net bir hedef kitlesi var. Forbes'a göre bu profilden sapmıyorlar ve yaptıkları her şey onların ihtiyaçlarına yönelik.

16 5. DERS: Vizyon sahibi olmak Gymshark, misyonunu açıklarken kendi vizyonlarına her zaman sadık olduklarını mesajını veriyor. Marka, hayranları tarafından güncel konulara kendi yorumunu katmasıyla da tanınıyor. Gymshark, pandemideki karantina sırasında normalde işsiz olan kişisel antrenörlere de destek olmuş. Forbes'un önerisi şöyle: Hedef kitlenizin halihazırda hakkında konuştuğu her şeyi keşfedin ve bunu markanızla nasıl büyük ölçüde ilgili hale getirebileceğinizi öğrenin.

17 6. DERS: Rüya takımı kurmak Forbes'un incelemesine göre buradan çıkartılabilecek ders şöyle: Doğru koltuklar için doğru kişileri işe alın, vizyon ve değerlerle uyum sağlayın ve uygulama işini onlara bırakın. Sahibi olarak, eğer bu sizin işiniz değilse CEO olmanıza gerek yok. Markanız için çalışmaktan gurur duymalarını sağlamak için ekibinize nasıl daha fazlasını vereceğinizi öğrenin.

18 7. DERS: Her şeyi belgelemek Gymshark, tüm yolculuğunu belgelemek için yoğun sosyal medya kanallarını kullanıyor. Marka yeni bir adım attığında videolar ve görseller düzenli olarak yayınlanıyor. Markanın yolculuğunun her bölümünü belgelemek, müşterilerinin içeriden bir bakış elde ettiklerini hissetmelerini de sağlıyor.

19 8. DERS: Kurucunun profilini oluşturmak Francis'in kendisinin de güçlü sosyal medya kanalları var. Markanın nasıl büyüdüğü, bundan sonrasına ilişkin planları, üstesinden geldiği zorluklar gibi sorulara yanıt veren içerikleri bulunuyor.