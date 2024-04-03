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Sabancı Holding temettü tarihi ve miktarına ilişkin teklifini açıkladı

Sabancı Holding (SAHOL), dün akşam KAP'a yaptığı bildirimde temettü teklifinin detaylarını açıkladı. İşte Sabancı Holding'in genel kurul onayına sunulacak temettü teklifi ve tarihi...

03 Nisan 2024 | 13:08
Sabancı Holding temettü tarihi ve miktarına ilişkin teklifini açıkladı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 2 Nisan 2024'te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Teklifini duyurdu. İşte açıklamalar:

TEMETTÜ TARİHİ VE MİKTARI

Kap bildirimine göre Sabancı Holding, 6 Mayıs 2024'te hesaplara geçecek şekilde pay başına brüt 2,9430000 TL, net 2,6487000 TL kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul onayına sunacak. Teklif edilen kar payı hak kullanım tarihi ise 2 Mayıs 2024. İşte holdingten KAP'a yapılan bildirim: 

Yönetim Kurulu'nun 02 Nisan 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.427.320.000,00 TL net konsolide kardan,

  • - 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %264,87 ve brüt %294,30 oranında olmak üzere 6.181.406.477,30 TL nakit kar payı dağıtılmasına,
  • - Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.200.523,64 TL ödenmesine,
  • - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

nakit kar payının 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.


 

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