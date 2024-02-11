Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Erdemoğlu, deprem yaralarını sarmak için yürüttükleri çalışmalardan bahsetti, 1000 tane de konut sözü verdiklerini belirtti. Yatırım yaptıkları tesislerle ilgili de konuşan Erdemoğlu, "Depremle ilgili hiçbir şekilde planımızı öteleme, erteleme gibi bir davranışa asla girmedik. En hızlı şekilde yatırımı devam eden yıllık 1 milyon 750 bin ton PTA (Saflaştırılmış Tereftalik Asit) tesisimiz 6. ayda faaliyete geçecek" dedi. Erdemoğlu ikinci ilave elyaf tesisi ve 350 bin tonluk yeni cips tesisi yatırımlarını da anlattı.



