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Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı

Zorlu Holding, Zorlu Enerji hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara sattı.

30 Ekim 2023 | 09:46
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Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı

Zorlu Holding, Zorlu Enerji'de hisse satışına gitti.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaya göre 27 Ekim tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,15 TL fiyatından 34,1 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleşti.

Açıklamada bu işlemle birlikte Zorlu Holding'in Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ. sermayesindeki payının yüzde 35,33’e gerilediği belirtildi.

Zorlu Enerji hisseleri son 1 ayda yüzde 13'e varan gerileme yaşarken, Cuma günü 5,48 TL'den kapanmıştı. Söz konusu satış işlemi Cuma günü kapanışına göre yüzde 6 iskontolu gerçekleşti.

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