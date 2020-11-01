Merkez bankalarının en büyük ve güçlü silahının itibar olduğunu vurgulayan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, “Resmi politika faizini değiştirmeden örtülü faiz artıran bir parasal otoritenin itibar sağlaması hiç kolay değil” diyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Ekim’de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesi, piyasalarda ciddi bir dalgalanma yarattı.

Merkez Bankası’nın eylül ayında yaptığı faiz artırımı sonrasında frene basması, geçen hafta dolar ve Euro kurlarını tarihi zirvelere taşıdı.

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de pandeminin ikinci dalgasına dair endişeler devam ederken, ekonominin önümüzdeki dönem nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.

Yılın son çeyreğinde yaşanabilecek gelişmeleri ve Merkez Bankası politikalarını TCMB eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.