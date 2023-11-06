Dünyada ilk: Yapay zekalı robot CEO oldu

Kolombiyalı rom şirketi Dictador, kısa bir süre önce dünyanın ilk yapay zekâ destekli robot CEO'su Mika'yı işe aldığını duyurdu.

Dictador şirketinin bir videosunda Mika, "gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde verileri hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirebiliyorum" dedi.

Ancak FOX Business muhabiri Lauren Simonetti, Mika'nın sorunuzu işleme koyması ve yanıtlaması için geçen sürede "önemli bir gecikme" olduğunu belirtti.

Mika'nın Dictador'da istihdam edilmesinde kilit rol oynayan Hanson Robotics CEO'su David Hanson, yapay zekayı "insanlaştırmanın" önemini vurguladı.

Hanson, "Yapay zekanın gerçekten güvenli ve gerçekten iyi olabilmesi için insanlara değer vermeyi öğretmemiz gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissediyorum. Bunu insanileştirmenin çok önemli bir yön olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.