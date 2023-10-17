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Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar

DimeADozen'in kurucuları Monica Powers ve Sal Aiello, yapay zeka kullanarak 4 günde 185 dolara kurdukları işi 150.000 dolara sattı.

17 Ekim 2023 | 15:36
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Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar

Sal Aiello ve Monica Powers kazançlı yan işlerini dört günde kurdular ve bunu hayata geçirmek için 200 dolardan daha az harcadılar.

Sal Aiello bir teknoloji girişiminin CTO'su ve Monica Powers da stratejik tasarım ve markalaşma şirketini yöneten bir ürün tasarımcısı. 

Powers ve Aiello geçen yıl Silikon Vadisi girişim hızlandırıcısı Y Combinator tarafından düzenlenen sanal bir girişim kurucuları buluşma etkinliğinde tanışıp kısa sürede boş zamanlarında birlikte çalışmaya başladılar.

CNBC Make It'te yer alan habere göre iki arkadaş mart ayında yapay zeka destekli bir 'araştırma aracı' yaratmaya karar verdi. 

İlk başta, iş fikirlerini ChatGPT'den geçirmeye başladılar. Üretken yapay zeka sohbet robotunu pazar araştırması için bir başlangıç noktası olarak kullandılar.

Günler sonra "girişimci olmak isteyenlerin" iş fikirlerini test etmeleri için DimeADozen'i kurdular. Kapsamlı bir rapor için 39 dolar ücret alan DimeADozen, sonuçları geleneksel analiz ajanslarının ya da arama motorlarının harcadığı süreden çok daha kısa bir sürede derliyor.

Aiello, geçen ay DimeADozen'i tam zamanlı işleri haline getirmek isteyen, biri yazılım mühendisi, diğeri ürün tasarımcısı olan karı-koca Felipe Arosemena ve Danielle de Corneille'e 150.000 dolara satmak için bir anlaşma yaptıklarını söyledi. 

Aeillo ve Powers şirket danışmanı olarak haftada yaklaşık beş saat çalışmaya devam etmeyi planlıyor.

Aiello'ya göre, özellikle iş fikirlerini test etmek için geliştirilmiş ilk yapay zeka araştırma aracı olan DimeADozen, aldığı bilgileri önceden yazılmış yüzlerce ChatGPT sorusuna yerleştiriyor ve yanıtları varsayımsal şirketin potansiyel yatırımcıları, müşterileri ve rakipleri hakkında 50 sayfalık raporlar halinde düzenliyor.

Aynı şey Google'da da yapalabilir. Aeillo, bunun çok daha uzun süreceğini ve sonuçların daha az güvenilir olacağını söylüyor.

 

 

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