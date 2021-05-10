Migros, e-sipariş toplamada büyük önem taşıyan robotik teknolojiler konusunda yeni bir uygulamaya imza attığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros’da kullanılmaya başlanan, Migros ve Asis Otomasyon’daki Türk mühendisler tarafından geliştirilen robot destekli ürün toplama asistanı TARO, yoğun talep artışına yanıt olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına büyük hız kazandırıyor.

TARO’yu mağaza depolarında kullanmaya başladığını duyuran Migros’un açıklamasına göre TARO, çevrim içi sipariş veren müşterilerin sepetlerindeki ürünleri 5 kat daha hızlı ve hatasız şekilde topluyor.

TARO, mağaza içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkartıyor.

Arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sistem, böylece siparişte yer alan ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanarak hedefteki doğru ürünü işaret ediyor. Robot üzerindeki QR okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün, Migros çalışanları tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 sipariş aynı anda toplanabiliyor.

HIZIMIZ 5 KATA ÇIKTI

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, “Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize önemli katkıda bulunacak olan TARO, çalışanlarımızın en büyük yardımcısı olacak. Yıl sonuna kadar Migros Sanal Market siparişlerinin yüzde 50’sini TARO ile hazırlıyor olacağız. Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son nokta. Migros perakende sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi.’

​​​​​​​Asis Otomasyon Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Kaya ise ‘Böyle bir teknolojiyi 12 aydan kısa bir sürede düşünce safhasından uygulamaya geçirmiş olmak, iki ekibin uyumlu çalışması ve şirketimizin uzun yıllara dayanan ‘robotik ve endüstriyel otomasyon uzmanlığı’ sayesinde oldu. Şimdi sırada bu teknolojiyi Migros’la birlikte yurt dışına taşımak ve yeni başarı hikayeleri yazma zamanıdır.’ değerlendirmesinde bulundu.