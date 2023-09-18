Nüfusun yaklaşık yüzde 5'i ortak oldu: Reeder'dan halka arz açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Reeder Teknoloji'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde gerçekleştirilen halka arzında yeni bir yatırımcı sayısı rekoruna imza atıldı.

Reeder Teknoloji'nin 13-15 Eylül'de pay başına 9,30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzına 4 milyon 262 bin 699'u bireysel olmak üzere toplam 4 milyon 262 bin 914 yatırımcıdan talep geldi. Bu yatırımcı sayısıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 7,3 milyona ulaştığı haftada, mevcut iki yatırımcıdan birine Reeder Teknoloji hissesinin dağıtımı yapılmış oldu.

Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olurken, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen ve toplamda 4 milyon 208 bin yatırımcı şirkete ortak oldu. Böylece toplam satışın yaklaşık 4 kat üzerinde gelen talebin yüzde 25,3'ü karşılandı.

Sermaye artımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzın ardından Reeder Teknoloji, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 21 Eylül'de REEDR koduyla işlem görmeye başlayacak. Halka arzda ortak satışından elde edilen gelirin bir kısmı 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak.

- 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay sayısı artırılmayacak

Samsun'daki teknoloji üssünde, akıllı telefon dışında, tablet bilgisayar, akıllı saat, robot süpürge ve LED TV üretimi de gerçekleştiren Reeder Teknoloji'nin sermayesinin yüzde 22,63'ü, 170 milyon TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45 milyon TL nominal tutarındaki kısmı ise ortak satışı yoluyla halka arz edildi.

Büyüklüğü 2 milyar TL'ye yaklaşan halka arzda, satışa sunulan payların yüzde 85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Açıklamaya göre halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümü, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışına yönelik yatırımlarda kullanılacak. Ayrıca, cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı, cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile girişim/teknoloji yatırımlarına da kaynak sağlanacak.

Öte yandan, Reeder Teknoloji payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde ek bir satış ve/veya halka arz yapılmayacak. Paylarını halka arz eden şirket ortağı Uygar Saral, Reeder Teknoloji'nin sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarına göre hesaplanacak 2023 yılı net kar tutarı ve FAVÖK tutarı ile 2024 yılı FAVÖK tutarı konusunda ilave pay taahhüdü verdi.

- "Artık büyümemiz ve kurumsallaşmamız paralel şekilde gidecek"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, 2010'da "bilginin herkese eşit olduğu bir dünya" hayali ile ilk adımı attıklarından bu yana, bu hayali "mümkün" kılmak adına var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Saral, "Hayali mümkün kılmak inadımız, e-kitap okuyucu ile başladığımız teknoloji üretimi serüvenini, tablet, akıllı saat, robot süpürge, akıllı telefon ve LED televizyon ile genişletmemizin altında yatan güç oldu." ifadesini kullandı.

Başarı elde etmenin temel yolunun hedefler koymak olduğunu kaydeden Saral, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz de her geçen yıl çıtayı biraz daha yükselterek, tüm insanlara 'merhaba' diyen bir marka olmanın peşine düştük. Bu inadımızın en önemli adımı da halka açılma kararı oldu. Bugün 4,2 milyon yeni ortağımızla daha da büyüteceğimiz hayalleri mümkün kılmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Öte yandan, bize güvenen, başarımıza ortak olmak isteyen yatırımcılarımıza karşı olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek adına, bugüne kadar ortaya koyduğumuzun performansın çok daha üstünde bir çabanın içine gireceğiz. Cirosu son 3 yılda yüzde 98 yıllık bileşik büyüme oranıyla artan bir şirket olarak artık büyümemiz ve kurumsallaşmamız paralel şekilde gidecek. Bu kadar hızlı büyürken, bize şeffaf ve hesap verebilir bir kimlik kazandıran, halka arzımıza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum."

- "Pazardaki payımızı önümüzdeki dönemde de hızla artırmaya kararlıyız"

Uygar Saral, halka arzın ardından yatırımcıların sadece üretim kapasitesini büyütecek bir şirkete değil, teknoloji ihracatını artıracak bir işletmeye ve sürdürülebilir odaklı bir şirkete ortak olduğunu vurguladı.

Reeder Teknoloji olarak herkesin bilgiye ulaşabileceği ürünler tasarlamaya devam edeceklerini kaydeden Saral, şu bilgileri verdi:

"Toplam çalışan sayımız haziran itibarıyla 747 ve bunun yarısından fazlasının kadın olması bizim açımızdan ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü Türkiye'nin dinamik gücünü yansıtan bir demografiye sahibiz. Samsun'da, Anadolu insanının özverisi ve emeğiyle başladığımız yolculuğumuzda markamızı da bu topraklarda yeşerttik ve yine bu toprakların insanıyla geleceğe doğru, emin adımlarla ilerliyoruz."

Reeder Teknoloji'nin yüzde 6,5'lik pazar payı ile sektörde 5'inci oyuncu olduğunu aktaran Saral, "Dünyanın en büyük markaları ile aynı sektörde olduğumuz dikkate alındığında, güçlü bir yerli oyuncu olarak kısa sürede marka bilinirliliğini artırarak 5'inci sıraya yerleşmemizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Pazardaki payımızı önümüzdeki dönemde de hızla artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

- İlk yarıda cirosu 942,8 milyon TL'ye ulaştı

Verilen bilgiye göre, Reeder Teknoloji, 2022 yılı içinde faaliyete geçen yeni üretim tesisleriyle birlikte kapasitesini 4 kat artırdı. Böylece yeni kategorilerden ürünlerin üretimini yapabilir hale gelen Reeder Teknoloji, üretimini gelecek dönemde Teknokent'e dönüşecek olan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştiriyor.

AR-GE merkezinde "herkes için teknoloji" vizyonuyla çalışmalarını yoğunlaştıran Reeder Teknoloji'nin toplam cirosu 2022'de önceki yıla göre yüzde 108,87 artışla 942,8 milyon TL'ye çıktı. Şirketin bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre 720,1 milyon TL olan cirosunun yüzde 98,88'ini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturdu. Şirketin Haziran 2023 itibarıyla esas faaliyet karı 337,9 milyon TL'ye ulaştı.