Elon Musk, Mark Zuckerberg ve diğer altı teknoloji devi, bu yıl servetlerinin teknoloji hisselerindeki gerilemenin etkisiyle kağıt üzerinde 118 milyar dolar azaldığını gördü. Bu rakam Warren Buffett’in 114 milyar dolarlık net değerinden daha fazla.

Business Insider’ın haberine göre Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre altı haftadan kısa bir sürede servetinin 32 milyar dolar azaldığını gördü. Bununla birlikte Musk, Cuma günkü kapanış itibariyle 239 milyar dolarlık bir servetle küresel sıralamada hala lider durumda.

Meta CEO’su Zuckerberg, geçen hafta %26’lık bir düşüş nedeniyle 2022’de kağıt üzerinde 36 milyar dolar kaybetti. Sosyal medya grubunun piyasa değeri yaklaşık 240 milyar dolar azaldı. Bu rakam ABD şirket tarihinde piyasa değerindeki tek günlük en büyük düşüş anlamına geliyor.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ve eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer bu yıl 9 milyar ila 10 milyar dolar arasında değer kaybetti. Benzer şekilde, Oracle başkanı ve kurucu ortağı Larry Ellison’ın serveti 6 milyar dolar azaldı.

Alphabet’in kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin daha başarılı oldular. İki isim servetlerinden 2 milyar dolardan daha azının azaldığını gördü.

Söz konusu 8 isim Buffett ve LVMH CEO’su Bernard Arnault ile birlikte Bloomberg’in zenginler listesinde ilk 10’da yer alıyor. Berkshire Hathaway’in CEO’su Buffett, bu yıl net değerine yaklaşık 5 milyar dolar ekledi ve 2022’de artışta olan tek kişi olmaya devam ediyor.