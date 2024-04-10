ARA
Bist 100
9814,19
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
32,2923
0,1939%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7088
-0,8511%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0746
-1,0252%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2419,41
-0,75%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'li bankadan altın tahmini

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminini güncelledi. Banka, gümüşün 30 doları, ons altının 3 bin doları aşacağını tahmin etti.

10 Nisan 2024 | 17:07
ABD'li bankadan altın tahmini

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), altın ve gümüş fiyatına ilişkin analizini yayınladı.

Banka, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu. Analize göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

Banka, özellikle Çin Merkez Bankası'nın sadece 2023 yılında 200 tondan fazla sarı metal toplayarak altın piyasasını desteklediğini ifade etti. Ayrıca Çin'deki bireysel talebin güçlü seyrettiğine de vurgu yapıldı.

GÜMÜŞ 30 DOLARI AŞAR MI?

BofA, daha önce Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2 bin 400 dolar tahminini yapmıştı.

Son değerlendirmesinde tahminlerini yukarı çeken banka, ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı.

Bu rakamlar altın için yüzde 28, gümüş için yüzde 8'lik yükselişe işaret ediyor. Ons altın, bugün 2 bin 353 dolar civarında işlem görüyor.

METALLERDE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Bank of America, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti. Alüminyum için fiyat tahmini ise 2 bin 250 dolar olarak gerçekleşti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2419,41 -0,75%
  • ALTIN ONS 2330,32 -0,94%
  • BIST 100 9814,19 0,59%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,912 0,757%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36888 0,81231%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,458 0,5779%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2923 0,1939%
  • EURO/DOLAR 1,0746 -1,0252%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7088 -0,8511%
  • STERLIN/DOLAR 1,25432 -1,07146%
Günün En Çok Okunanları
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı
Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı
Tüketici derneklerinden vatandaşa havale ve EFT uyarısı
GERİ
İLERİ
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'
Gövde tiplerine göre otomobil satışları belli oldu... Zirve değişmedi
Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL