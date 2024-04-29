ARA
Bist 100
9984,15
0,69%
Bist 100
Dolar/TL
32,3921
-0,2601%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7516
0,0684%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0706
0,0846%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,11
-0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?

MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?

MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi Acar, tüketicilerin teknolojik ürün tercihlerinde yeni trendlerin ortaya çıktığını belirterek, tüketicinin robot süpürgeden yeniden dikey süpürgeye döndüğünü, otomatik kahve makinelerinin de çok revaçta olduğunu açıkladı.

29 Nisan 2024 | 09:42
Son Güncellenme: 29 Nisan 2024 | 10:07
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?

MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, ekonomi yönetiminin şu anda rasyonel kararlar almasının geleceğe dönük çok fazla güven verdiğini belirterek, "Bu bizim yatırımlarımızda hiç geri adım atmadan devam etmemizi de beraberinde getiriyor. Biz yatırıma devam edeceğiz." dedi.

Acar, Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, MediaMarkt Türkiye'nin hedeflerine, tüketici elektroniği sektörüne ve yapay zekaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yapay zekayı tüketicilerin ürün alımında kullandıkları uygulamalarda da ön plana aldıklarını anlatan Acar, "Müşteriye dokunan teknolojileri kullanmaya çok hevesliyiz ve buraya yatırım da yapıyoruz. Aynı zamanda iş yapış modelimizde de yapay zekayı kullanıyoruz." diye konuştu.

"Yatırıma devam edeceğiz"

MediaMakt ve Türkiye ekonomisi açısından ilk çeyreği değerlendiren Acar, "İlk çeyrekte öncelikle herkes bir yerel seçim olacak diye birtakım beklentiler içine girdi maalesef. Bizim mottomuz şu; biz her şeye pozitif gelişecek ve işimiz büyüyecek diye bakıyoruz ama giderlerimiz açısından her zaman fit olmaya çalışıyoruz. Yani giderlerimizi büyütmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Hulusi Acar, Türkiye'de ekonomi yönetiminin uyguladığı programa ilişkin, "Ekonomi yönetiminin şu anda rasyonel kararlar alması geleceğe dönük çok fazla güven veriyor. Bu bizim yatırımlarımızda hiç geri adım atmadan devam etmemizi de beraberinde getiriyor. Biz yatırıma devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl 6-7 mağaza daha açacağız"

MediaMarkt'ın tek işinin tüketici elektroniği olduğunu belirten Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 6 senede sadece ben 50 tane mağaza açtım Türkiye'de. Dolayısıyla biz tüm mağazalarımızla şu anda 4 bin kişiye varan bir istihdam sağlamış durumdayız. Türkiye'de kazanılan tüm para Türkiye'de kalıyor ve burada yatırım olmaya devam ediyor. Her sene 7-8 tane mağaza açtık. Bu sene de ilk çeyrekte olmak üzere ve kalan çeyreklerde de olmak üzere yine 6 ya da 7 tane mağaza açmış olacağız. Yerlerinin 2-3 tanesinin sözleşmesi de yapıldı, onlar da belli."

Dijital taraftaki çevrim içi mağazalara da yatırım yaptıklarını anlatan Acar, temmuz itibarıyla internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının yenileneceğini dile getirdi.

"Tüketici robot süpürgeden dikey süpürgeye dönüyor"

MediaMarkt CEO'su Acar, tüketicilerin teknolojik ürün tercihlerinde yeni trendler ortaya çıkmaya başladığını vurguladı.

Özelikle süpürge ve kahve makinesi tercihlerinin değiştiğine işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Bundan 3-4 sene önce artık klasik süpürgeleri daha çok dik süpürgelere çevirdik biliyorsunuz. Herkeste bir furya oldu. Hatta herkes bir tane normal süpürge, sonra bir dik süpürge aldı. Sonra bir baktık robot diye bir şey çıtı. Herkes evlerine robot almaya başladı. Dolayısıyla orada bir evrilme oldu. Hatta bugünlerde tüketici tekrar dik süpürgeye döndü. Robottan kablosuz dik süpürgeye dönüş var ama kablosuzlar şu anda daha revaçta.

Türk kahvesinde çok büyük bir pazar var. Ama otomatik kahve makineleri çok revaçta, şu anda orada da çok hızlı büyüyoruz. Bizim işimizin, bizim sektörümüzün en önemli şansı şu; teknoloji, işiniz olunca her yenilik bizim işimizi büyütmeye yardımcı oluyor."

Etiketler
UEZ2024
0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,11 -0,21%
  • ALTIN ONS 2339,61 0,07%
  • BIST 100 9984,15 0,69%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,808 -1,325%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3661 -0,06255%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,015 0,7572%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3921 -0,2601%
  • EURO/DOLAR 1,0706 0,0846%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7516 0,0684%
  • STERLIN/DOLAR 1,25165 0,24307%
Günün En Çok Okunanları
Fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
150 bin dolar bekleniyordu: 1.5 milyon dolara satıldı
150 bin dolar bekleniyordu: 1.5 milyon dolara satıldı
Koton halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi
Ekonomist’te Bu Hafta
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Ekonomist’te Bu Hafta
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
150 bin dolar bekleniyordu: 1.5 milyon dolara satıldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL