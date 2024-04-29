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  • Bakan Şimşek'ten ekonomide "güven" ve "öngörülebilirlik" vurgusu

Bakan Şimşek'ten ekonomide "güven" ve "öngörülebilirlik" vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullandı.

29 Nisan 2024 | 09:04
Bakan Şimşek'ten ekonomide "güven" ve "öngörülebilirlik" vurgusu

Şimşek, sosyal medya hesabından, Şişecam'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı gerçekleştirmesine ilişkin haberi alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

Bu haberin, "Ülkeye dış kaynak gelmiyor" iddialarına yerinde bir yanıt olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor. 2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a, reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi. Yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti."

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