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Ekonomik güven nisanda geriledi

Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 1 azalarak 99 değerini aldı.

29 Nisan 2024 | 10:41
Ekonomik güven nisanda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta 100 olan endeks nisanda yüzde 1 azalışla 99 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,4 artarak 80,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 artarak 115,5'e yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 azalış kaydederek 117,1'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5, inşaat sektörü güven endeksi de değişim göstermeyerek 88,6 değerini aldı.

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