ARA
Bist 100
9983,97
0,69%
Bist 100
Dolar/TL
32,3998
-0,2366%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8129
0,245%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0721
0,2319%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,83
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 29 Nisan canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 29 Nisan canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 29 Nisan 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

29 Nisan 2024 | 09:07
Son Güncellenme: 29 Nisan 2024 | 09:19
Dolar bugün ne kadar? 29 Nisan canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, avro 34,7790 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,4250 liradan alınan dolar, 32,4270 liradan satılıyor. 34,7770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,7790 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,4470 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7330 lira olmuştu.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,83 -0,18%
  • ALTIN ONS 2339,25 0,05%
  • BIST 100 9983,97 0,69%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,399 -1,584%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36511 -0,13497%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,9675 0,7057%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3998 -0,2366%
  • EURO/DOLAR 1,0721 0,2319%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8129 0,245%
  • STERLIN/DOLAR 1,25393 0,42607%
Günün En Çok Okunanları
Fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
150 bin dolar bekleniyordu: 1.5 milyon dolara satıldı
150 bin dolar bekleniyordu: 1.5 milyon dolara satıldı
Koton halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi
Ekonomist’te Bu Hafta
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Ekonomist’te Bu Hafta
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
Borsada bu hafta temettü verecek 5 şirket
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin'e göre yapay zekada öne çıkacak 5 sektör
150 bin dolar bekleniyordu: 1.5 milyon dolara satıldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL