Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Mayıs 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (10 Mayıs)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 908 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 899,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 908,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.489 lira, Cumhuriyet altını da 6.082 liradan satılıyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 1.853,8 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.860,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisinin piyasalarda risk iştahını azalttığını bildirdi.

Küresel ölçekte riskten kaçış pozisyonları ile dolar talebinin arttığına dikkati çeken analistler, yurt içinde altın fiyatlarının da dolardaki harekete paralel seyrettiğini söyledi.

Analistler, bugün Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların, enflasyonla mücadele kapsamında bankanın sınırlarının anlaşılması açısından önemli olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.