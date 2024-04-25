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TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden’ın dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok’un 270 gün içinde ABD’deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onaylamasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2024 | 09:16
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz

Shou, söz konusu yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” dedi. 

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde, ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak. 

Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından 5 ay süreyle veya tamamen çıkarılması öngörülüyor. 

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

 

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