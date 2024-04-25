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IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor

IDEX İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı’ 19’uncu kez 8-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak. IDEX’te 160’ı yabancı olmak üzere toplamda 600 firma ağız sağlığı ve diş tedavileri alanındaki son teknoloji ürünlerini dünyaya sergileyecek.

25 Nisan 2024 | 10:07
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor

IDEX İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, 8 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son beş yılda yüzde 8'den yüzde 25 seviyesine ulaştığını söyledi. 

Uçar, ”15 yıl önce ithalata dayalı bir sektör iken, şu anda ihracatın 1 numaralı gündem maddesi olduğu duruma geldik. 2023’ü, bir önceki yıla oranla yüzde 40 artışla 350 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu yıl ihracatta yine en az yüzde 40’lık artış hedefliyoruz. Sektörümüz yerli üretim yenilikçi ürünlere yatırımlarını sürdürüyor. Bugün implant ürünlerinde yüzde 70, endodonti alanında ise yüzde 50 yerlilik oranına ulaştık. Geçen yıla oranla yüzde 50 büyüyen IDEX’te bu yıl en az 400 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalamayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayısı ve metrekare baz alındığında Almanya’da iki yılda bir düzenlenen IDS’ten sonra dünyanın en büyük ikinci fuarı olma başarısını yakaladık. Bu başarıda en büyük pay sahibi üretici firmalarımız. Türk ve yabancı hekimler, IDEX’te gerçekleştirecekleri uygulamalı kurslar ve sempozyumlarda yeni tedavi yöntemlerinin ipuçlarını İstanbul’dan verecek. İstanbul, diş tedavilerinin yanı sıra gülüş estetiği ve diş beyazlatmada dünyanın çekim merkezi olmaya aday” ifadelerini kullandı.

ABD İLK KEZ PAVİLYON AÇACAK

Diğer yandan IDEX İstanbul’a yurtdışı dental firmalarının ilgisi artarak devam ediyor. İtalya, Kore, Çin, Pakistan gibi ülke pavilyonlarına ek olarak bu yıl ilk kez Amerika Birleşik Devletleri de ülke pavilyonu olarak IDEX’teki yerini almaya hazırlanıyor. 

 

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