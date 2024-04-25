44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor

METEOROLOJİDEN ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

25.04.2024 Perşembe günü İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı (Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı) ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİDEN ÇÖL TOZU UYARISI

"Bu gece saatlerinden itibaren (25.04.2024 Perşembe 00.00 TSİ) İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Ege ve Batı Akdeniz'de Perşembe akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"



