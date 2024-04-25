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Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Nisan 2024 altın fiyatları…

25 Nisan 2024 | 10:46
Son Güncellenme: 25 Nisan 2024 | 10:58
Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 430 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 420 liradan tamamladı.

Yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 320 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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