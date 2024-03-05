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Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Mart 2024 altın fiyatları…

05 Mart 2024 | 10:50
Son Güncellenme: 05 Mart 2024 | 11:00
Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 151 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 primle 2 bin 149 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 2 bin 151 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 650 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,6 artışla 2 bin 117 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen analistler, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin arttığını dile getirdi.

Hafta içinde, ABD istihdamına ilişkin açıklanacak verilerin, ülkenin iş gücünde yumuşamaya işaret etmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik beklentilerin artabileceğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 65 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 130 ve 2 bin 150 doların direnç, 2 bin 100 ve 2 bin 75 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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