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İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti

İpragaz'ı kuran ve uzun süre yöneten iş insanı Yücel Kurttepeli dün yaşamını yitirdi.

27 Nisan 2024 | 11:30
Son Güncellenme: 27 Nisan 2024 | 11:33
İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1935'te Adana'da doğan Kurttepeli, üniversite eğitimini tekstil mühendisliği üzerine Almanya'da tamamlamıştı.

İpragaz'ı 1961'de kuran ve uzun süre yöneten Kurttepeli, 1972'de kurucuları arasında yer aldığı Türkiye LPG Derneğinin,1973-2000'de yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Kurttepeli, geçmişte Türkiye'de değerlendirilemediği için rafineri bacasından yakılarak salınan atık konumundaki LPG'nin, dünya ölçeğinde büyük bir sektöre dönüşmesine öncülük eden isimler arasında yer alıyordu.

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