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Bakan Şimşek'ten lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesi açıklaması: "Artış yapılmadı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." dedi.

27 Nisan 2024 | 12:28
Bakan Şimşek'ten lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesi açıklaması: "Artış yapılmadı"

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"KDV artışı yapılmadı!

İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı.

Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." 

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