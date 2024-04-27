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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Nisan 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Nisan 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,29 kazançla tamamladı. Bu hafta VakıfBank en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Akfen Yenilenebilir Enerji'de yaşandı.

27 Nisan 2024 | 11:30
Son Güncellenme: 27 Nisan 2024 | 11:38
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Nisan 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02, en yüksek 9.956,11 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 11.113,26 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,60 artışla 9.130,40 puan, Sanayi Endeksi 1,65 kazançla 14.516,60 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,27 değer kazancıyla 14.360,72 puan oldu. İşte bu hafta en çok artan, azalan şirketler ve borsada değeri en yüksek 3 şirket:

1 En çok prim yapan 3 hisse

En çok prim yapan 3 hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,49 ile VakıfBank oldu. VakıfBank’ı, yüzde 12,40 ile Zorlu Enerji AŞ, yüzde 11,61 ile TAB Gıda izledi.

2 En çok gerileyen 3 hisse

En çok gerileyen 3 hisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,45 ile Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 8,16 ile Bera Holding ve 6,06 ile Doğuş Otomotiv şeklinde sıralandı.

3 En değerli 3 şirket

En değerli 3 şirket Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 520 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding, 437 milyar 460 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 389 milyar 159 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
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