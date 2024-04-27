Borsada dün temettü kararını açıklayan 10 şirket (26 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi ya da genel kurul kararı açıklayan şirket sayısı 10 oldu... İşte o şirketlerden yapılan açıklamalar:

1 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. (HEKTS) - Dağıtmayacak KAP bildiriminde "31.12.2023 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımızda dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir" denildi.

2 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (INFO) - Dağıtmayacak KAP bildiriminde "Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ekte yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dönem karından, 100.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, 20.445.769,22 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması onaya sunuldu ve 121.561.140,395 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi" denildi.

3 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. (DITAS) - Dağıtmama teklifi Kar payı dağıtılmaması genel kurul onayına sunulacak

4 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA) - Dağıtmayacak KAP bildiriminde "Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2023 yılında 496.041.691 TL Net Dönem Karı elde etmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi ve kar dağıtılmaması 26.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanmıştır" denildi.

5 POLİSAN HOLDİNG A.Ş. (POLHO) Dağıtacak Pay başına brüt 0,1186552 TL, net 0,1067896 TL kar payı ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 3 Mayıs 2024.

6 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (DOKTA) Dağıtmama teklifi Kar payı dağıtılmaması Genel Kurul onayına sunulacak.

7 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR) - Dağıtma teklifi İşbir Holding A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde yönetim kurulunda alınan kar payı kararı duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL kar payı ödenmesi teklif edilecek. KAP bildiriminde tarih yer almadı.

8 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) - Dağıtacak KAP bildiriminde "Hissedarlarımıza %6,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,06 TL, net 0,054 TL nakit temettü ödenmesinin Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olup, 15.08.2024 tarihinde kar payı dağıtımı yapılması hususunda oy birliğiyle karar alınmıştır" denildi. Ödeme tarihi 19 Ağustos.

9 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGYO) - Dağıtmama teklifi KAP bildiriminde "2023 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi" denildi.