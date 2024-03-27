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Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mart 2024 altın fiyatları…

27 Mart 2024 | 10:49
Son Güncellenme: 27 Mart 2024 | 10:59
Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, yeni güne 0,2 artışla başlamasının ardından 2 bin 259 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,5 artışla 2 bin 255 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 2 bin 259 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 130 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI   

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 179 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleri de takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların temkinli sinyaller vermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 67'ye geriledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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