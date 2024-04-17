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Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Nisan 2024 altın fiyatları…

17 Nisan 2024 | 10:37
Son Güncellenme: 17 Nisan 2024 | 10:49
Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yüzde 0,2 değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 490 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatının yatay seyretmesine karşın, döviz kurunun yükselişine paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 2 bin 486 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 265 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda tarihi yüksek seviyelerine yakın bir seviyede 2 bin 380 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerini vurgulayarak, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Hem ABD'de açıklanan veriler hem de Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını belirten analistler, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin ise altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Analistler, para piyasalarında Powell sonrası, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin haziranda yüzde 15, temmuzda yüzde 42, eylülde ise yüzde 67 ile fiyatlandığını söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

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