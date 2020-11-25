Altının ons fiyatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD’deki başkanlık seçimlerindeki belirsizliklerinin azalmasının etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Pfizer ve BioNTech’in aşı geliştirdiğine dair haberlerin duyurulduğu ilk gün olan 9 Kasım’dan bu yana altın yüzde 7 civarında değer kaybederken, altına yönelik beklentiler de aşağı yönlü revize ediliyor.

Avustralyalı yatırım bankası Westpac tarafından hazırlanan raporda, ons altında görünümün daha iyi ekonomik veriler ve aşı haberleri ile artan risk iştahından olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Değerlendirmede ons altının 2021 sonunda ortalama 1760 dolar düzeyinin gerisinde kalacağı öngörüldü. 2022 sonunda ise fiyat 1633 dolar tahmin edildi.

Westpac, altın fiyatının 2023 ortasından itibaren yeniden değer kazanarak 2024 Eylül ayında 1848 dolara çıkacağını tahmin etti.

BOFA, ons altında nötr beklentiye geçti *

Bir ara ons altın fiyatının 3000 dolara kadar çıkabileceğini öngören ABD merkezli yatırım bankası Bank Of America ise, yeni tahminlerinde ise çok daha ihtiyatlı bir tutum takınıyor.

Kuruluş, enflasyon beklentilerinin faizlerden daha hızlı artmaya başladığı görülene kadar altında rallinin beklemede kalabileceğini belirtti. BOFA, ons altın ortalama fiyat tahminini bu yıl için 1775 dolar, gelecek yıl için 2063 dolar açıkladı.

“2021’in ilk çeyreğinde 1.825 dolara gerileyecek” *

JPMorgan da ABD seçimlerinden hemen sonra paylaştığı bir notta, altın fiyatlarının 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ons başına 1.880 dolar olmasını beklerken 2021’in ilk çeyreğinde 1.825 dolar olacağını öngörüyor.

Altının düşüş eğilimini önümüzdeki yıllarda sürdürmesi bekleyen JPMorgan, 2021 yılsonunda fiyatların ons başına 1.744 dolar civarında seyredeceğini, 2022 yıl sonunda ise 1.304 dolar civarında olacağını tahmin ediyor.