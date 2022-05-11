Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.453,94 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
- Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti.
- Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,77 ile spor oldu.
- Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,95, teknoloji endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,33 puan ve yüzde 1,24 düşüşle 2.735,81 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16’sı prim yaptı, 83’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), ASELSAN, Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından piyasalarda oynaklığın arttığını belirten analistler, yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere’de büyüme ve Japonya’da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 ve 2.560 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
– Altının onsu 1.851,0 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.851,0 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,5 kazançla 925 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,2775 lira, satışta 15,3387 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,1819 lira, satışta 15,2428 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,64’ten, bileşik getirisi de yüzde 25,04’ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 130,2 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,6 yükselişle 106,4 dolardan işlem görüyor.
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