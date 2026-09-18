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  • ASELSAN kapasitesini artıracak yeni üretim tesisini KAP'a bildirdi

ASELSAN kapasitesini artıracak yeni üretim tesisini KAP'a bildirdi

ASELSAN, toplam tutarı 56 milyon dolar olan 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"ni devreye aldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ASELSAN kapasitesini artıracak yeni üretim tesisini KAP'a bildirdi

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, şirketin artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiği bildirildi.

Toplam tutarı 56 milyon dolar olan 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"nin devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Yeni yatırımımız ile birlikte, güdüm sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirilmiş, teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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