Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin %100,00 bağlı ortaklığı olan Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye Yurtiçi yerleşik bir savunma sanayi şirketinden 745.000,00 USD (Yedi-Yüz-Kırk-Beş-Bin Amerikan Doları) tutarında bir sipariş verilmiştir.
2 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt dışı pazarlarda sürdürdüğü ihracat faaliyetleri çerçevesinde, sulama ve altyapı projelerine yönelik toplamda 5.744.160 EURO (322.416.240,34 TL– TCMB döviz satış kuru esas alınmıştır) değerinde satış anlaşmaları imzalamıştır.
Söz konusu anlaşmaların başında, Moldova'da Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen "Briceni Bölgesi Sulama Sistemlerinin Rehabilitasyonu ve Genişletilmesi Projesi" çerçevesinde CTP ve HDPE boru satışı gelmektedir.
Beraberinde, Polonya'da faaliyet gösteren bir firma ile, enerji santrali inşaatında kullanılmak üzere CTP boru satışı ile saha ve mühendislik hizmetini de kapsayan bir sözleşme akdedilmiştir.
Söz konusu teslimatların 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanması öngörülmektedir. Elde edilen bu ticari hacmin, 2026 yılı satış hedefimize etkisinin %2,5 seviyesinde olacağı değerlendirilmektedir.
3 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, yurt içi bir müşterisi ile savunma sistemleri alanında, toplam tutarı 14.625.000 ABD Doları olan sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2028 ve 2029 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
-Şirketimiz, yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında, toplam 2.213.250 ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2027 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
4 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Şirketten yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan İzmir Amerikan Hastanesi Projesi'nde, 3.750.500 EUR+KDV ve 127.500.000 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bugüne kadar kesilmiş faturalar ile 4.795.022 EUR+KDV ve 193.014.678 TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, İşveren'den 29.334 EUR+KDV ve 5.502.356 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmış olup bahsi geçen işlerin 15.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nde 714.008.713 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, İşveren ile yapılan anlaşma çerçevesinde 110.856.311 TL+KDV keşif artışıyla 824.865.024 TL+KDV olarak revize edilmiştir. İşin 31.12.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
-Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nde 863.000 EUR+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. Öte yandan, İşveren ile yapılan fiyat farkı anlaşması çerçevesinde 44.645.758 TL+KDV tutarında fiyat farkı alınacaktır. Bu çerçevede, projenin 9.979.903 EUR+KDV ve 133.751.712 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bahsi geçen ilave sipariş ve İşveren ile yapılan fiyat farkı anlaşması çerçevesinde yeni birim fiyatlarla 10.842.903 EUR+KDV ve 178.397.470 TL+KDV olarak revize edilmiştir. İşin 31.05.2027 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
5 PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. (PENTA)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Penta Teknoloji, eğitim ve araştırma alanlarına yönelik yapay zekâ destekli teknoloji çözümleri geliştiren Constructor Tech ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Anlaşma kapsamında Constructor Tech'in eğitim, değerlendirme, araştırma ve kurumsal öğrenme süreçlerine yönelik teknoloji çözümleri, Penta Teknoloji'nin yaygın iş ortağı ağı aracılığıyla Türkiye pazarında sunulacaktır. Singapur merkezli Constructor Tech, K-12 eğitimden yükseköğretime, araştırma kurumlarından kurumsal öğrenme alanına kadar eğitim ve araştırma süreçlerinin farklı aşamalarına yönelik entegre teknoloji çözümleri geliştirmektedir.
6 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında, farklı projelere yönelik iki yeni sözleşme imzalanmıştır;
-Şirketimiz ile Aesen Pte. Ltd. şirketi arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapımı devam eden doğal gaz geliştirme projesi (Hail & Ghasha) kapsamında, ekipman parkımızda bulunan 2 adet 330 class barge kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje 6 ay süreli olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 3.100.000 USD'dir.
-Şirketimiz ile McDermott International şirketi arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapımı devam eden Umm Shaif offshore petrol sahasının uzun vadeli geliştirme projesi (Umm Shaif LTDP 2) kapsamında, mühendislik alanındaki uzmanlığımız ile yürütülecek çalışmalar ve vinç kiralama hizmeti verilmesine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje 6 ay süreli olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 2.200.000 USD'dir.
Söz konusu iki sözleşmenin toplam bedeli 5.300.000 USD olup, sözleşmeler kapsamında ekipman kiralama, mühendislik hizmetleri ve vinç kiralama hizmetleri Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin, Şirketimizin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevcut faaliyetlerinin ve uluslararası projelerdeki iş hacminin devamlılığına katkı sağlaması beklenmektedir.
7 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında, ilgili kurumun yapay zekâ yazılım altyapısında kullanılmak üzere NVIDIA temelli bilişim malzemelerinin tedarikine ilişkin olarak özel bir şirketten KDV dahil 1.040.400 USD (50.613.963 TL) tutarında sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
8 GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLDA)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından üretilen makarna ürünlerinin satışına ilişkin, yurt dışında yerleşik müşteriler ile toplam 2.983.897,76 ABD Doları tutarında anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek teslimatların, belirlenen teslim programı doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek satışların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
9 ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SARAE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin grup şirketi ŞaRa Teknoloji Tesis A.Ş.'nin yurtiçi yerleşik bir müşteri ile imzalamış olduğu enerji iletim hattı inşaatı projesi kapsamında, Şirketimiz Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 950.555.354 TL tutarında (yaklaşık 19,5 milyon USD) enerji iletim hattı malzeme siparişi almıştır. Bu siparişe ilişkin teslimatların 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup, bu sipariş Şirket'in 2025 yılı cirosunun yaklaşık %15,8'i büyüklüğündedir.
10 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile merkezi Fransa'da bulunan, dünyanın önde gelen telekomünikasyon operatörlerinden Orange SA arasında, Orange Grubu'nun toptan satış birimi olan Orange Wholesale bünyesinde Odine Orion Toptan Ses Yönetim Çözümü'nün uygulanmasını kapsayan bir Grup Sözleşmesi imzalanmıştır.
Projenin kapsamı ve ticari şartları konusunda taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Projenin nihai sözleşme bedeli, opsiyonel kalemlerin seçimine bağlı olarak, Orange Wholesale ile Şirketimiz arasında imzalanacak ayrı bir Satın Alma Sözleşmesi kapsamında belirlenecektir.
Söz konusu proje kapsamında; Şirketimiz tarafından geliştirilen Orion Toptan Ses Yönetim Platformu'nun kullanımı ile mimari tasarım, sistem entegrasyonu, veri göçü (migration), test ve doğrulama, devreye alma ile işletim destek hizmetlerine ilişkin çalışmalar yer almaktadır.
Odine Orion Toptan Ses Yönetim Çözümü; en düşük maliyetli yönlendirme (Least Cost Routing - LCR), öncelikli yönlendirme, menşe bazlı yönlendirme, çağrı detay kayıtlarının (Call Detail Records - CDR) işlenmesi, trafik yönetimi ve faturalandırma süreçlerine yönelik temel fonksiyonları bir arada sunmaktadır.
İlgili sipariş, Şirketimizin uluslararası telekomünikasyon pazarlarında geliştirdiği yazılım çözümlerinin küresel operatörler nezdindeki kullanımını destekler nitelikte olup, Odine Orion Platformu'nun uluslararası ölçekteki referans projelerine bir yenisini eklemektedir.