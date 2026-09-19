Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Şirketten yapılan üç açıklama şöyle:

-Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan İzmir Amerikan Hastanesi Projesi'nde, 3.750.500 EUR+KDV ve 127.500.000 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bugüne kadar kesilmiş faturalar ile 4.795.022 EUR+KDV ve 193.014.678 TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, İşveren'den 29.334 EUR+KDV ve 5.502.356 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmış olup bahsi geçen işlerin 15.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

-Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nde 714.008.713 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, İşveren ile yapılan anlaşma çerçevesinde 110.856.311 TL+KDV keşif artışıyla 824.865.024 TL+KDV olarak revize edilmiştir. İşin 31.12.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

-Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nde 863.000 EUR+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. Öte yandan, İşveren ile yapılan fiyat farkı anlaşması çerçevesinde 44.645.758 TL+KDV tutarında fiyat farkı alınacaktır. Bu çerçevede, projenin 9.979.903 EUR+KDV ve 133.751.712 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bahsi geçen ilave sipariş ve İşveren ile yapılan fiyat farkı anlaşması çerçevesinde yeni birim fiyatlarla 10.842.903 EUR+KDV ve 178.397.470 TL+KDV olarak revize edilmiştir. İşin 31.05.2027 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.