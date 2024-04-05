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Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Nisan canlı dolar-euro rakamları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Nisan 2024 altın fiyatları…

05 Nisan 2024 | 11:05
Son Güncellenme: 05 Nisan 2024 | 11:17
Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Nisan canlı dolar-euro rakamları

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 340 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2 bin 350 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 2 bin 280 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daralttığını ifade eden analistler, bugünkü verilerin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 350 doların direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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