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Goldman yıl sonu altın tahminini yükseltti

En büyük yatırım bankası holdinglerinden biri olan Goldman Sachs, 2024 yılında altın fiyatlarında öngörülemeyen artış nedeniyle altın fiyatları tahminini güncelledi.

15 Nisan 2024 | 17:13
Goldman yıl sonu altın tahminini yükseltti

Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Yatırımcılara yayınlanan bir notta banka, Çin Merkez Bankası (PBOC) dahil olmak üzere merkez bankalarının sürekli talebini ve Çinli yatırımcıların perakende talebindeki artışı gerekçe göstererek, emtianın piyasada büyümeye devam etmek için hâlâ birçok noktasının olduğunu açıkladı.

Bloomberght'de yer alan habere göre Goldman Sachs'ın notunda, güvenli liman olarak altına olan talebin, bu yılın sonlarında gerçekleşebilecek Fed faiz indirimlerine ve yaklaşan ABD seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak artabileceği belirtildi. Bu, değerli metal için yükseliş eğilimi gösteren bir tablo çiziyor.

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