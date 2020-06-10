İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|375,00
|375,20
|376,60
|376,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.471,00
|2.492,00
|2.482,00
|2.503,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|342,00
|346,00
|343,50
|347,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.415,00
|2.435,00
|2.425,00
|2.445,00
|Yarım Ziynet
|1.208,00
|1.218,00
|1.213,00
|1.223,00
|Çeyrek Ziynet
|604,00
|609,00
|606,00
|611,00
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