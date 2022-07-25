Ekonomide bir yandan yüksek enflasyon sürecinin sancıları yaşanırken, diğer yandan yüksek kur- düşük faiz politikası ile cari fazla verme hedefinden her geçen gün uzaklaşılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari açık mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

12 aylık cari işlemler açığı ise 29,4 milyar dolara yükseldi. Bu gelişmede, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Ayrıca ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi de açıktaki bir diğer etken oldu. Öte yandan geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 388 milyon dolar fazla oluştu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 959 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Net hata noksan kaleminde ise mayısta 2,9 milyar dolar giriş oldu.