Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan cari açık, açıklanan son verilere göre Kasım 2020 sonu itibarıyla yıllık 38 milyar dolara dayandı.

ARAM EKİN DURAN

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Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı 2019 Kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara çıktı. Beklentiler 3,7 milyar dolar seviyesindeydi ancak son aylarda ihracattaki kan kaybına rağmen ithalatın artmaya devam etmesi, ortaya bu sonucu çıkardı.

Son 12 aylık cari işlemler açığına baktığımızda, 37 milyar 974 milyon dolarlık bir yekün karşımıza çıkıyor. Elbette cari açığın finansmanında önemli rol oynayan turizm gelirlerinde pandemi kaynaklı erime ve sıcak para girişlerindeki düzensizlik de cari açığın genişlemesinde etkili oldu.

Merkez Bankası tarafından yapılan değerlendirmede de, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesinin etkili olduğu kaydedildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 Kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar fazla vermişken, Kasım 2020’de 632 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon dolar tutarında azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise bu dönemde 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurtdışı yerleşikler ise hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolar net alış yaptı.