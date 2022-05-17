Ekonomi yönetiminin ‘Yeni Ekonomi Modeli’ diye lanse ettiği “düşük faiz-yüksek kur ile cari fazla” planı, bekleneni vermekten her geçen gün uzaklaşıyor. Ukrayna savaşı ile birlikte yaz sezonunda turizmde umulan iyileşme bir başka sezona kaldı.

Dış ticarette ise artan maliyetler nedeniyle yüksek kur avantajı dezavantaja dönmüş durumda. İlk dört ayda ithalat artışı ihracat artışını ikiye katlarken, dış ticaret açığı ise aynı dönemde 30 milyar dolar sınırını aştı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Nisan ayı ithalatı ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 98,1 oranında artarak 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi de geçen yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldi. 7,7 milyar dolarlık pay ile enerji, ithalatta önemli bir yer tutmayı sürdürdü.

Böylece yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 21,7 oranında artarak 83 milyar 565 milyon dolar oldu. Aynı dönemler için ithalat ise yüzde 40,1 arttı ve 116 milyar 73 milyon dolar oldu.

KARŞILAMA ORANI YÜZDE 80’İN ALTINDA

İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan azalarak yüzde 79,3 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak yüzde 100,9 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 12 milyar 426 milyon dolarla (yüzde 30,7 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 70 milyon dolarla (yüzde 12,7 artış) “Tüketim Malları” ve 2 milyar 717 milyon dolarla (yüzde 40,6 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 24 milyar 45 milyon dolarla (yüzde 44,9 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 199 milyon dolarla (yüzde 11,5 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” ve 2 milyar 170 milyon dolarla (yüzde 7,5 azalış) “Tüketim Malları” grupları takip etti.