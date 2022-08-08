Ekonomideki gidişat, gerek tüketicinin gerekse üreticinin gelecek beklentilerini de bozuyor.

Ekonomik güven endeksi haziran ayında 93,6 iken, temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı. Böylece endeks, Mayıs 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.