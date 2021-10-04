Türkiye’nin son yıllarda yükselen bir performans sergileyen hizmet ihracatı, pandeminin vurduğu 2020 yılında kan kaybı yaşadı. TÜİK, 2020 yılına ilişkin Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’ni açıkladı.

hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2019 yılında 32,9 milyar dolar iken 2020 yılında yüzde 23,4 azalarak 25,2 milyar dolar oldu.

Hizmet ithalatı ise 2019 yılında 24,6 milyar dolar iken 2020 yılında yüzde 6,9 azalarak 22,9 milyar dolar oldu. Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2019 yılında yüzde 71,1 iken 2020 yılında yüzde 64,6 oldu.

İkinci sırada yer alan diğer iş hizmetlerinin 2019 yılında yüzde 9,7 olan payı 2020’de yüzde 11,6 oldu. Hizmet ihracatında 2020 yılında üçüncü sırada yüzde 8,3 pay ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2019 yılında yapılan ihracat 23 milyar 396 milyon dolar iken 2020’de yüzde 30,4 azalışla 16 milyar 278 milyon dolar oldu.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,1 artarak 2 milyar 92 milyon dolar oldu.

Avrupa Birliği ülkelerine 2020 yılında yapılan hizmet ihracatı 9 milyar 789 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 3 milyar 946 milyon dolar oldu.

İthalatta 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 10 milyar 417 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 256 milyon dolar olduğu görüldü.