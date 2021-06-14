Resmi verilere göre, tam kapanma dönemine denk gelen son enflasyon verilerinde ufak bir geri çekilme görülse de TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın tarihi seviyelere ulaşması dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre; mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 16,59 olurken, üretici enflasyonu ise yüzde 38,33 olarak gerçekleşti.

Yani neredeyse 22 puanlık bir fark ortaya çıkmış durumda. Bu farkın TÜFE ve ÜFE hesaplamalarının yapılmaya başlandığı 2003 yılından bu yana görülen en büyük fark olduğunu belirtelim.

Kısa vade için baktığımızda kurda yukarı yönlü hareketlerin yaratacağı maliyet baskısıyla birlikte farkın daha da artabileceğini öngörebiliriz.

Bununla birlikte paralel oranlarda olmasa da ÜFE’deki artışın TÜFE üzerinde belli bir miktar baskı yaratacağını ve tüketici enflasyonunun artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Hele ki ciddi bir kuraklık tehlikesinin baş gösterebileceği yaz aylarında başta gıda fiyatları olmak üzere, belli başlı kalemlerde enflasyon artışı kapıda.

Son verilerin ayrıntılarına bakacak olursak, mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 41,57’lik fiyat artışıyla patates olduğunu görüyoruz. Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup ise yüzde 1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Mayıs 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.