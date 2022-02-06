2021’de güçlü bir şirket satın alma ve birleşme (M&A) piyasası gördük. 350 civarında işlemde yaklaşık 16,5 milyar dolarlık hacim yakalandı. Yeni yılda da 2021 seviyelerine ulaşılması bekleniyor. Teknoloji, altyapı, sağlık, ihracatçı sektörlere dikkat çekiliyor.

Dünyada satınalma&birleşme (M&A) işlemleri, 2021’de 5,1 trilyon dolarla rekor kırdı. Türkiye’de de dünya piyasalarına paralel olarak son iki yılın ardından tekrar hareketlilik gözlendi. Yapılan değerlendirmelere bakıldığında 350 civarında işlemde yaklaşık 16,5 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

Burada özellikle Antalya Havalimanı işletme ihalesinde aralık ayı başında gerçekleşen 8,2 milyar dolarlık işlem hacmi belirleyici oldu.

Bunun yanında Türkiye’nin dev şirketleri haline gelen Trendyol ve Getir’de ortaya çıkan değerlemeler dikkat çekti. Sadece ilk 10 işlemde toplamda 12,3 milyar dolar bir büyüklük oldu. Yapılan işlemlere bakıldığında yaklaşık yarısının fonlardan geldiği görüldü.

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