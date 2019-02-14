30 ülkeyi yönetecek
Robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka konusunda dünyanın önemli yazılım şirketleri arasında yer alan UiPath, Türkiye genel müdürü Tansu Yeğen’i içlerinde Türkiye, Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Litvanya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 30 ülkeyi kapsayan bölgenin başına getirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
30 ülkeden oluşan bölgenin merkezi İstanbul oldu.
Tansu Yeğen, Türkiye ve Avrupa’daki teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe lider şirketlerde edinmiş olduğu 25 yılı aşan satış, strateji ve iş ortakları alanındaki deneyimleriyle şirketin bölgedeki büyümesini yönetecek.
UiPath, Türkiye’ye girdikten sonra robotik süreç otomasyonunun sağladığı faydaların bilinirliğini artırmak konusunda etkin çalışmalar gerçekleştirdi.
Aynı zamanda 200’ün üzerinde önemli müşterisi ve 50 civarında iş ortağıyla önemli projelere imza attı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?