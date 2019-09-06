Abdi İbrahim’den yeni mezunlara fırsat
107 yıldır Türk ilaç sektöründe faaliyet gösteren Abdi İbrahim, önümüzdeki iki ay içinde 270 kişilik ek istihdam imkanı sunacağını açıkladı.
YŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Esenyurt’ta bulunan Abdi İbrahim tesislerinde devam eden 1 milyar 275 milyon TL’lik yatırımlarıyla üretim kapasitesini artıran şirket, sahadaki en büyük gücü olan tıbbi tanıtım temsilcisi ekibine ve ürün müdürü kadrosuna 270 kişi daha katmaya hazırlanıyor.
‘İyileştiren Yüzler’ programı kapsamında pazarlama ve satış bölümlerinde farklı tedavi alanları için deneyimsiz tıbbi tanıtım temsilcisi, ürün müdürü yetiştirme programı kapsamında ise asistan ürün müdürü adayı (Product Management Trainee) işe alımı yapılacak. Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel, her pozisyon için aradıkları teknik özelliklerin değiştiğini söylüyor.
Tıbbi tanıtım temsilciliği için lisans mezunu, B sınıfı ehliyeti olan, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, muaf, bedelli askerlik sürecine başvurmuş ya da Ocak 2022 tarihine kadar tecilli olan adaylar başvuru yapabiliyor.
Ayrıca Tıbbi tanıtım ve pazarlama MYO mezunları da tıbbi tanıtım temsilcisi pozisyonuna başvurabiliyor. Asistan ürün müdürü adayları için İngilizce bilme koşulu da aranıyor. Tüm değerlendirmelerden başarıyla geçen adayları sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları bekliyor.
Temel eğitim programına dahil olan adaylar bir hafta dijital ve üç hafta konaklamalı eğitimle mesleğe ilk adımlarını atacak. Abdi İbrahim, Türkiye ve yurtdışında 4 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor. Hedef
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